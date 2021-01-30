أمن العراق يصطاد 7 دواعش خططوا لاستهداف الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مجموعة جديدة من إرهابيي "داعش" تسقط بمصيدة الأمن العراقي، في إطار جهود حثيثة للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي.

قوة أمنية عراقية اعتقلت، السبت، 7 ارهابيين ينتمون للتنظيم كانوا يخططون لشن هجمات تستهدف مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان، تلقت ”الخليج 365”، نسخة منه: "بناءً على معلومات وردت عبر الخط الساخن المجاني (131)، أفادت بتحركاتٍ لعناصر داعش بمناطق متفرقة بالموصل، شرع الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب".

ولفت إلى أنه "جرى تدوين أقوال الموقوفين أصوليا، واعترفوا بتنفيذهم هجماتٍ مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية أثناء عمليات التحرير (من التنظيم)، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وكثفت القوات العراقية من حملاتها العسكرية ضد داعش عقب تفجير انتحاري مزدوج استهدف العاصمة بغداد قبل أكثر من أسبوع، وأسفر عن وقوع أكثر من 150 قتيلاً وجريحاً.

وأطلقت السلطات الأمنية حملة عسكرية سميت بـ"ثأر الشهداء"، على خلفية الهجوم الانتحاري في الطيران ببغداد، مكنت من قتل واعتقال العشرات من قيادات ومسلحي التنظيم.

والخميس، أسفرت عملية استخبارية عسكرية عن مقتل ما يسمى بنائب زعيم تنظيم داعش ووالي العراقي، المدعو أبو ياسر العيساوي، عند "وادي الشاي"، جنوب كركوك.

ومنذ مطلع 2020، عاود تنظيم داعش شن الهجمات بتهديد المدن وضرب النقاط الأمنية معتمدا تكتيك "الذئاب المنفردة"، في محاولة لإعادة ترتيب صفوفه، وخلق صدى إعلامي يعيد إليه الأنظار ويمكنه من تجنيد المقاتلين.



وأضاف البيان أن الأمن تمكن من القبضَ على 7 ارهابيين مطلوبين للقضاء، وفق المادة 4 إرهاب، كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المدينة بهجماتٍ إرهابية.

