لقاح كورونا في جوانتانامو.. "طعنة" تفجر عاصفة غضب أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسلبون حق الحياة ثم يُمنَحون الحق نفسه على حساب المواطنين الصالحين، في قرار فجر موجة غضب واسع بالولايات المتحدة الأمريكية.

إرهابيون ومجرمون يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل ملايين السكان، ما يثير تساؤلات عن المغزى من إفساح المجال لمدانين بارتكاب جرائم ليجتازوا الطوابير ويحصلوا على اللقاح.

شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية المحلية تحدثت عن الموضوع، وقالت إن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، خالد شيخ محمد، المعتقل حاليا في جوانتانامو، قد يتلقى اللقاح قبل أن يحصل عليه ملايين الأمريكيين.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) قوله إنه من المقرر أن يتلقى خالد شيخ محمد ومعتقلون آخرون معه في السجن القريب من كوبا، جرعات اللقاح خلال أيام، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون).

تقارير إعلامية فجرت الجدل والغضب، واستفهامات حول المغزى من منح أولوية اللقاح لإرهابيين ومجرمين، في وقت تم فيه توزيع اللقاحات بالبلاد وفقا للفئات المؤهلة للتطعيم، حيث كان العاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى المعرضون للخطر وكبار السن من بين أوائل المتلقين للقاح، بينما ينتظر ملايين آخرون دورهم.

"تسونامي" غضب



تسونامي من الغضب والسخرية والانتقادات أثاره الحديث عن تطعيم سجناء جوانتانامو، حتى إن رجل إطفاء متقاعد وصف الأمر بـ"الضربة في الظهر".

ونقلت تقارير إعلامية عن مايكل أوكونيل الذي كان ضمن طواقم البحث والإنقاذ بعد ضرب برجي التجارة العالمي بنيويورك قبل نحو عقدين، قوله إنه "أمر مزعج ومقرف للغاية، هذه طعنة حقيقية في الظهر".

مجرم آخر مدان بقضيتي قتل وسرقة، نشر تغريدة عبر تويتر يعلن فيها حصوله على اللقاح، وأرفقها بصورة، ما أثار غضب أمريكيين ممن رأوا أن مثل هذا الأمر يشجع على الجريمة طالما أن المجرمين باتوا يحصلون على التطعيم قبل بقية المواطنين.

وأفرج عن سيمبسون من مركز لوفلوك الإصلاحي بنيفادا قبل أكثر من 3 سنوات، بعد أن قضى 9 سنوات في السجن إثر إدانته بارتكاب عملية سرقة فاشلة في غرفة فندق في عام 2007 في لاس فيجاس.

وسيمبسون متهم أيضا بقتل زوجته السابقة وصديقها في عام 1994.