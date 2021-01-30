سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 30 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 30 يناير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وسجل متوسط سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، بتعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، نحو 8850 ليرة للشراء، و8900 ليرة للبيع.

وحذر رؤساء حكومات سابقون في لبنان من أن "الحاقدين والمأجورين" يحاولون استغلال غضب الناس وأوضاعهم الصعبة لإشعال الفتنة في طرابلس.

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جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الجمعة، عن نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، و(السابق والمكلف) سعد الحريري، عقب اجتماع عقده الرباعي عبر الفيديو.

وقال البيان إن "الاحتجاجات الشعبية مفهومة ومعلومة من أبناء المدينة الذين يعانون الوجع جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمؤلم".

وتابع البيان، وهذا الوضع "تفاقم بفعل إجراءات الإقفال والحجر لمواجهة انتشار جائحة كورونا، والتي كان من المفترض أن تبادر الدولة إلى تعويض العائلات المحتاجة والأكثر فقراً في مدينة بقي الحديث عنها كلاماً في الهواء".

البنك المركزي

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي 1512 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ووجهت النيابة العامة اللبنانية، اتهاما لحاكم مصرف لبنان، وآخرين، بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في عملية إدارة الدولار المدعوم.

وادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان (وسط) القاضية غادة عون، الخميس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في البنك المركزي بجرم "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة" في عملية إدارة الدولار المدعوم، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ العام 2019، فقدت الليرة قرابة 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة وخصوصاً الغذائية منها.

وفي محاولة للحدّ من غلاء الأسعار في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أقرّ مصرف لبنان في مايو/أيار الماضي، آلية يوفّر بموجبها الدولار المدعوم، أي وفق سعر صرف 3900 ليرة، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.