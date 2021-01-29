جنرال موتورز ستوقف بيع سيارات البنزين والديزل بحلول 2035

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جنرال موتورز عن خطتها لأن تُصبح خالية من الانبعاثات، حيث تهدف الشركة إلى أن تكون محايدة تماماً للكربون بحلول 2040، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تخطط الشركة لإزالة الكربون من تشكيلة طرازاتها بالانتقال إلى السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو غيرها من تقنيات السيارات عديمة الانبعاثات.

قالت متحدثة باسم جنرال موتورز، وهي جيسيكا جيمس، أن نية الشركة هي الانتقال إلى سيارات خالية من الانبعاثات بحلول 2035، وتشتمل الخطة على سيارات السيدان والكروس أوفر والبيك اب الصغيرة والبيك اب كاملة الحجم وسيارات الاس يو في.

تخطط الشركة للكشف عن 30 سيارة كهربائية بحلول منتصف العقد الحالي، كما ستُصبح 40% من موديلات الشركة كهربائية بحلول نهاية 2025، وإذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فستُصبح تشكيلة الشركة كهربائية بالكامل بحلول 2035، كما ستستثمر الشركة 27 مليار دولار (101 مليار ريال) في تطوير السيارات الكهربائية والذاتية في الخمس سنوات المقبلة.

تُخطط جنرال موتورز للكشف عن مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارات الكروس أوفر والسيدان والبيك اب والاس يو في، وستتوفر في نطاق سعري كبير، وتتراوح من موديلات منخفضة السعر مثل شيفروليه بولت EUV إلى سيارات فاخرة مثل كاديلاك سيليستيك.

وفي الختام، تسعى الشركة أيضاً لوقف انبعاثات الكربون من جميع عملياتها، وذلك بجعل مصانعها محايدة للكربون، كما تسعى لإزالة الكربون من سلاسل التوريد والبنية التحتية، وتهدف أيضاً لمضاعفة حجم شبكة الشحن الخاصة بها بثلاثة أضعاف بإضافة أكثر من 2,700 محطة شحن سريعة بحلول نهاية عام 2025، وسيتم تشغيلها بالطاقة المتجددة أيضاً.