فورد F-150 رابتر تستعد لانطلاقها+معلومات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن أول صورة تشويقية لـ F-150 رابتر 2021 قبل تدشينها في الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية يوم الأربعاء القادم، ولم تكشف الصورة عن الكثير من التفاصيل، إلا أنها تُظهر أن البيك اب المعاد تصميمها ستحتوي على شبك جديد مع حروف “FORD” بارزة.

يُمكننا أيضاً رؤية المصابيح الأعرض المثبتة على الشبك، ومن الصعب تحديد أية تفاصيل إضافية، لكن يوجد مصد أسود أنيق، ولا تزال فورد تُخفي تفاصيل السيارة، لكن اللقطات التجسسية السابقة أظهرت لوح حماية سفلية أمامية وخطافات، مع رفارف منتفخة، وإطارات BFGoodrich All-Terrain T / A.

الخبر الأهم هو نظام التعليق، حيث أزالت النوابض الخلفية القديمة بأخرى أكثر حداثة، وقد يؤدي ذلك إلى قيادة أكثر راحة، كما تم إعادة توجيه مسار العادم، لتحصل السيارة على نظام عادم أكثر استقامة مع نقاط تثبيت أعلى لتحسين الخلوص الأرضي.

لا توجد صور رسمية لمقصورة السيارة بعد، لكنها بالتأكيد ستحصل على بعض ما حصلت عليه F-150 القياسية، حيث ستحصل على أجهزة قياس رقمية مقاس 12 بوصة، ونظام ترفيهي SYNC 4 مقاس 12 بوصة ومواد عالية الجودة.

نصل إلى القوة، حيث يُتوقع أن تستخدم محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر مع بعض التحديثات لتحسين الأداء، ولا توجد معلومات عن الأرقام حتى الآن، لكن هذا المحرك يولد حالياً قوة 450 حصان و691 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما يُمكن أن تحصل على محرك V8 سوبرتشارجد سعة 5.2 لتر المستخدم في موستنج شيلبي جي تي 500، والتي أشارت الشائعات إلى أنه سيُستخدم في فورد F-150 رابتر آر ليُنتج قوة أكثر من 710 حصان.

وفي الختام، من المقرر أن تُنافس رابتر آر سيارة رام 1500 TRX، والتي تستمد قوتها من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر بقوة 712 حصان وعزم دوران يبلغ 880 نيوتن.متر، ويُمكن للبيك أب القوية أن تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية فقط.

