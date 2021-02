مرسيدس مايباخ 57S كوبيه نادرة معروضة للبيع بهذا السعر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حاولت مرسيدس إحياء سيارات مايباخ الفاخرة لفترة طويلة لتتمكن من ذلك في 2002 كعلامة تُجارية قائمة بذاتها، ليتم التخلص منها تدريجياً في أواخر 2012، وفي عام 2010، حولت مرسيدس سيدانها الفاخرة اس كلاس إلى كوبيه فخمة، مع وعودات أن تكون محدودة الإنتاج بـ 100 نسخة فقط.

يُعتقد أن أقل من عشر سيارات سيدان تم تحويلها إلى كوبيه، وها هي واحدة من هذه السيارات النادرة تُعرض للبيع، والتي صممت لمعمر القذافي بتكليف شخصي منه باللونين البيج / الكريمي، لكن لم يتم تسليم السيارة له بسبب سقوط حكومته بعد عام، في حين يُشير عداد مسافات السيارة إلى 2,300 كم فقط، كما أنها في حالة ممتازة.

تتميز السيارة بالعديد من الأمور المثيرة للإعجاب، بدءً من الأبواب التي تُغلق بسلاسة، وزجاج النوافذ المزدوج، ومساند الرأس الكهربائية، مع ثلاجة، كما تستخدم محرك V12 سعة 6 لتر بقوة 640 حصان و1000 نيوتن.متر من عزم الدوران.

نصل إلى أهم نقطة، وهي السعر، حيث يطلب البائع ما يقرب من 1.16 مليون دولار (4.35 مليون ريال)، ما يجعل سيارة مرسيدس مايباخ S580 2021 بسعر 180,000 دولار (675,000 ريال) تبدو رخيصة الثمن!

