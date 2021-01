اودي A8 فيس ليفت تظهر بوضوح أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ اودي A8 2022 فيس ليفت أثناء اختبارها في الأجواء الثلجية في الشمال الاسكندنافي، وهذه المرة تُظهر الصور النسخة ذات قاعدة العجلات القياسية مقارنة بالصور السابقة التي كانت لـ A8 L ورُبما لفئة هورش فائقة الفخامة.

في البداية، تُظهر الصور حصول السيارة على شبك أمامي محدث دون الخطوط الأفقية بكامل عرض الشبك، حيث يتميز الآن بنمط أكثر تعقيداً مع لمسات سوداء أنيقة، إلا أننا نتوقع أن يحصل الإصدار الإنتاجي على لمسات كرومية أو معدنية، والتي ستُعطيها مظهراً أفضل.

المصابيح الأمامية تبدو بتصميم مختلف مع أضواء ليد نهارية متوجهة للأعلى تُشبه ما رأيناه في سيارة A4 سيدان، ويبدو أن أودي أجرت بعض التغييرات البسيطة على المصد الأمامي.

في الخلف، لم نلاحظ أية اختلافات تقريباً للوهلة الأولى، لكن بعد التركيز، فقد حصلت المصابيح الخلفية على رسومات مختلفة قليلاً، وسيكون من المنطقي أن تحصل A8 على مصابيح خلفية OLED الرقمية المستخدمة في Q5 2021، لكن لم تؤكد الشركة ذلك بعد.

في النهاية، من المقرر أن تُدشن أودي A8 فيس ليفت في الأشهر القليلة المقبلة، ومع إعلان أودي أو A4 وA6 ستصبحان كهربائيتين بالكامل بحلول نهاية هذا العقد، فمن المحتمل أن تحذو A8 حذوهم، ويُتوقع أن يصبح طراز هورش هو آخر طراز أودي بمحرك W12 المهيب.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin