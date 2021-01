فيلم فورمولا 1 بطولة روبرت دي نيرو من نتفليكس.. قريباً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد نتفلكس لإطلاق فيلم جريمة جديد تدور أحداثه في عالم الفورمولا 1، ويحمل الفيلم اسم The Formula، وسيكون بطولة روبرت دي نيرو، وجون بوييغا، وقصة الفيلم كالتالي.

شاب من ديترويت، يُصبح نجم سباقات دولي في عالم الفورمولا 1 تحت وصاية معلمه ذو علاقات مع عصابة قديمة، ويبدو أن مؤامرة ما ستُجبر شخصية بوييغا على العمل كسائق مُهرب لهذه العصابة تحت تهديد إيذاء عائلته.

الفيلم هو جهد مشترك بين شركة Buppie للإنتاج، وTribeca Films، ونتفلكس، ومن بين منتجي الفيلم دي نيرو نفسه، ورفاقه بيري ويلش وجين روزنتال، الذين أبرموا صفقة مع نتفلكس، وكانوا منتجي فيلم العصابات الأخير The Irishman.

يُذكر أن بوييغا هو ممثل بريطاني نيجيري استهر بدوره في ثلاثية Star Wars الأخيرة، ومع ذلك، هذا ليس فيلمه الأول القائم على الجريمة في ديترويت، حيث تألق أيضاً في فيلم Detroit الذي عرض عام 2017.

