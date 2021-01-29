هل يتوقف طرح تويوتا كامري V6 بالأسواق؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تتوجه صناعة السيارات حالياً نحو المحركات الصغيرة الصديقة للبيئة، لذا من الطبيعي أن نرى صانعات السيارات حول العالم تستغني عن محركات الـ V6 لطرازات السيدان متوسطة الحجم خاصتها، حيث تم إخطار وكلاء تويوتا في أستراليا بوقف طرح كامري فئة V6 عند وصول طراز الفيس ليفت مع الاكتفاء بمحركات 4 سلندر والهايبرد.

يُذكر ان تويوتا كامري 2021 فيس ليفت يتم تصنيعها في اليابان ويُتوقع أن تصل إلى أسواقنا خلال الشهرين المقبلين تقريباً، وحتى لو لم تتوقف لدينا فهذا مؤشر أكيد بأن كامري V6 ستلغى عاجلاً أو آجلاً.

تُظهر الأرقام السرية أن تويوتا كامري هايبرد تستحوذ على غالبية مبيعات سيارة السيدان الشهيرة، بنسبة تبلغ 69%، مقابل 27% لفئات محرك الـ 4 سلندر، و4% لفئات محرك الـ 6 سلندر بأستراليا، ولا تختلف هذه النسبة كثيراً في الأسواق الأخرى حول العالم، فالتنافس غالباً ما يكون بين فئات محرك الهايبرد والـ 4 سلندر، مع تواجد ضعيف لفئات محرك الـ 6 سلندر.

بالحديث عن محرك V6 فهو محرك سعة 3.5 لتر يولد قوة 300 حصان و362 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع نظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.