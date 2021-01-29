"بايدو" الصيني في اختبار القيادة الذاتية بكاليفورنيا.. هل ينجح؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت شركة محرك البحث الصيني "بايدو" على موافقة لاختبار سيارات تعمل بأنظمة ذاتية القيادة بالكامل من صنعها في ولاية كاليفورنيا.

وبعد أن أعلنت عن نيتها لدخول عالم صناعة السيارات بمساعدة شركة جيلي، حصلت شركة محرك البحث الصيني "بايدو" على موافقة لاختبار سيارات تعمل بأنظمة ذاتية القيادة بالكامل من صنعها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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ووفقا لموقع "زا فيرج"، فإن بايدو، تسير بخطى ثابتة للتطوير من نفسها في مجال صناعة السيارات الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية، جعلها واحدة من أصل 6 شركات، هي فقط التي نجحت في الحصول على تصريح باختبار أنظمتها للقيادة الذاتية بالولاية الأمريكية.

وقبل "بايدو"، حصلت 5 شركات صناعة سيارات أخرى على تصريح اختبار سياراتها ذاتية القيادة بكاليفورنيا، وهي شركات "كروز"، و"وايمو"، و"نور" و"زوكس"، و"أوتوكس".

ويسمح التصريح الذي حصلت عليه "بايدو"، والشركات الخمس الأخرى، لها باختبار السيارات ذاتية القيادة بشكل كامل، في حين أن هناك 60 شركة سيارات أخرى تختبر أنظمة قيادة شبه ذاتية بكاليفورنيا، يلزم بها مراقبة السائق خلف عجلة القيادة.