مفاجأة غير متوقعة في تسلا X.. نادي ألعاب متنقل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبهرت تسلا الامريكية عشاقها بمفاجأة بموديل X الذي سيكون مزودا بشاشة ضخمة، تمكن السائق من تشغيل أضخم ألعاب الفيديو جيم وأحدثها.

ويشهد موديل تسلا X بنسخته المرتقبة، ثورة في عالم أنظمة التقنيات الداخلية بالسيارة، ومنها قدرتها على تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة بنفس الكفاءة والقدرة بأجهزة "إكس بوكس"، وبلاي ستيشن 5، وفقا لموقع "زا فيرج".





وقال الموقع إن الشاشة ستطرح مع الطراز بنسخته الجديدة، بقياس عملاق، وقوة تشغيل تصل لـ 10.28 تيرا.

ومن ألعاب الفيديو التي ستكون السيارة بشاشتها الجديدة قادرة على تشغيلها، لعبة The Witcher 3، غير أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن حقيقة طرح السيارة مع توفر اللعبة على أنظمتها مسبقا.