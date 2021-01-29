GLE-Class.. مواصفات أحدث SUV من مرسيدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح مرسيدس ضمن فئات SUV الفخمة، نسخة جديدة من طراز GLE-class لعام 2021، تنافس بها الماركة موديلات مثل جينيسيس GV80.

وقدم "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات مرسيدس GLE-Class، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات التي تتوفر من الطراز، وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



عززت مرسيدس بنسخة 2021 من طراز GLE-class قدراته التقنية، بإضافة أنظمة جديدة مثل خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وراديو SiriusXM.





الأسعار

ويطرح مرسيدس GLE-Class بثلاث فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية تطرح باسم GLE350 وبتكلفة 55,745 ألف دولار، ثم فئة GLE450 التي تتوفر بتكلفة 63,495 ألف دولار، وأعلى فئة باسم GLE 580 تتوفر بتكلفة 79,895 ألف دولار.

المحرك

مرسيدس GLE-Class يتوفر بنسخته الجديدة لعام 2021، بثلاث خيارات من المحرك، الأول محرك توربيني ذو 4 إسطوانات ينتج قوة 255 حصانا، والخيار الثاني محرك هجين ينتج قوة 362 حصانا، وأقوى محرك يتوفر بسعة 4.0 لتر و ينتج قوة 504 حصان.





التقنيات

ويحظى طراز مرسيدس GLE-Class بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة متحدث ذكي تشمل نظام أبل "سيري"، وجوجل "اسيستانت"، ونظام تعريف صوتي من طراز MBUX، بالإضافة لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام إنترنت لاسلكي "واي فاي"، يدعم شبكة الجيل الرابع.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية الداعمة للسائق أثناء القيادة، وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع قدرة على استشعار حواف الطرق، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة وتوفير الرؤية للسائق لرصد المناطق التي يعجز عن رصدها خلف السيارة، وأيضا طراز للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، ونظام للقيادة شبه الذاتية .