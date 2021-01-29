هوندا أوديسي في مواجهة كرايسلر فوياجر.. هل تسيطر الفان على 2021؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات van تتنافس مجموعة متميزة من الموديلات المطروحة لعام 2021، ومن ضمنها هوندا "أوديسي"، التي تواجه طراز كرايسلر "فوياجر".

ووضع موقع "كار أند درايفر" مقارنة تبرز الفارق بين قدرات محركاتهم، والتكلفة الرسمية التي يطرحان بها، وأبرز الكماليات.

الأسعار



فيما يخص طراز هوندا أوديسي، يطرح منه 5 فئات، الفئة الافتتاحية باسم LX وتكلفتها 32,910 ألف دولار، وأعلى فئة باسم Elite وتكلفتها 48,940 ألف دولار.





أما طراز كرايسلر، فتتوفر منه فئتان فقط للبيع بالأسواق، الافتتاحية باسم L وتكلفتها 28,730 ألف دولار، ثم فئة LX، بتكلفة 31,540 ألف دولار.





المحرك

هوندا أوديسي، تتوفر كافة فئاته بمحرك موحد، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 280 حصانا، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.





في حين يطرح طراز كرايسلر، بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 287 حصانا، يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات.





التقنيات

قارن الموقع ضمن هذه الخانة ما بين القدرات التقنية للطرازين، وفيما يخص طراز هوندا، فيطرح بشاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية بلوتوث.





أما طراز كرايسلر، فتتوفر به منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 3.5 بوصة و 7.0 بوص، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ومشغل إسطوانات DVD.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة ما بين الطرازين، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، ويتوفر بطراز هوندا، نظام للفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.

أما طراز كرايسلر فيتوفر به نظام استشعاري يساعد السائق عند ركن السيارة، ونظام قيادة شبه ذاتي، ونظام كاميرا خلفية للمراقبة.