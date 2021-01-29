مؤشرات تلف بخاخات السيارة وكيفية الحفاظ عليها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر البخاخات من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة، حيث تعمل البخاخات على ضخ كميات محددة من الوقود داخل المحرك لتختلط مع كمية الهواء المناسبة لعملية الاحتراق اللازمة لعملية السير.

وفي حال انسداد البخاخات أو تعرضها للتلف فإنها تسبب الكثير من المشاكل والأعطال للمحرك قد تصل لحد توقف السيارة بالكامل، لذا نستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز علامات تلف بخاخات السيارة، وهي كما يلي:

– ملاحظة تأخر في تشغيل المحرك خاصة وهو بارد

– ظهور تقطيع في المحرك أثناء القيادة

– ضعف عزم المحرك، ويظهر ذلك في عدم استجابة السيارة للسرعات المطلوبة عند الضغط على دواسة الوقود

– في بعض الحالات يتوقف محرك السيارة عن العمل نهائي

– خروج دخان أسود من عادم السيارة، مع ملاحظة صرف زائد للوقود

– شم رائحة الوقود الغير محترق في عادم السيارة

– اهتزاز وارتجاج المحرك

وللحفاظ على بخاخات السيارة من التلف يجب إتباع النصائح التالية:

– عدم اهمال تغيير فلتر البنزين أو صفاية البنزين، حتى لا يتم تسريب الشوائب والأوساخ للبخاخات فتعمل على انسدادها وتلفها.

– تنظيف البخاخات بصورة مستمرة

– تعبئة الوقود من المحطات الجديدة الحديثة العهد والمحطات ذات السمعة الحسنة، حيث تمتلك تلك المحطات فلاتر تنقية الوقود من الشوائب، كما لا تعمد إلى الغش في الوقود