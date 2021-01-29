تعرف على آلية استئناف الاعتراض على مخالفات ساهر بعد رفضه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن آلية استئناف الاعتراض مرةً أخرى حال رفضه بعد تقديمه على مخالفات “نظام ساهر”.

وتساءل المتابع قائـلًا: “لديَّ مخالفة مرورية قديمة، اعترضت عليها في المرور وتم رفض الاعتراض، وأرغب في استئناف الاعتراض؛ مع العلم بأنني سدَّدت المخالفة في حينها؛ فما الطريقة؟”، أجاب المرور موضحًا أن المستفيد في الحالة المشار إليها يمكنه الاعتراض على المخالفات المرصودة بنظام ساهر (الرصد الآلي) من خلال هيئة فصل المخالفات بإدارة المرور.