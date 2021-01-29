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تعرف على آلية استئناف الاعتراض على مخالفات ساهر بعد رفضه

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن آلية استئناف الاعتراض مرةً أخرى حال رفضه بعد تقديمه على مخالفات “نظام ساهر”.

وتساءل المتابع قائـلًا: “لديَّ مخالفة مرورية قديمة، اعترضت عليها في المرور وتم رفض الاعتراض، وأرغب في استئناف الاعتراض؛ مع العلم بأنني سدَّدت المخالفة في حينها؛ فما الطريقة؟”، أجاب المرور موضحًا أن المستفيد في الحالة المشار إليها يمكنه الاعتراض على المخالفات المرصودة بنظام ساهر (الرصد الآلي) من خلال هيئة فصل المخالفات بإدارة المرور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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