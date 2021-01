رينو كيجر 2022 هي أحدث كروس أوفر صغيرة بالأسواق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وسعت رينو تشكيلة طرازاتها في الهند بالكشف عن كيجر، الكروس أوفر صغيرة الحجم، لكن على عكس السيارات الأخرى التي تُباع هُناك، فسيتم بيع هذه السيارة دولياً لاحقاً.

مهدت رينو لهذه السيارة بالكشف عن كيجر الاختبارية العام الماضي، ويبلغ طولها أقل بقليل من 4 أمتار، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,500 مم، وتتمتع بتصميم خارجي جريء، مع مظهر رياضي بفضل مصدات عضلية وغطاء محرك قوي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية أنيقة تحيط بشبك رينو المُميز للعلامة التجارية، والمصابيح الخلفية على شكل حرف C، وخط سقف مقوس مع كسوة بلاستيكية على الأجزاء السفلية من جسد السيارة.

في الداخل، تحصل السيارة على مقصورة متطورة تشتمل على عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 8 بوصة، وأجهزة قياس رقمية قابلة للتخصيص مقاس 7 بوصة، كما تدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث، مع شاحن لاسلكي، ونظام تكييف آلي مع مرشح هواء، ونظام صوتي ممتاز، مع إمكانية الدخول والخروج بدون مفتاح، كما تتمتع بمساحة تخزين خلفية تبلغ 405 لتر، يُقال أنها الأفضل في فئتها، ويُمكن تمديدها إلى 879 لتر بطي الصف الثاني من المقاعد.

واستناداً إلى منصة CMFA+ من رينو، فستحصل السيارة على خيارين من المحركات، الأول سعة 1 لتر بقوة 72 حصان و96 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بخمس سرعات، والثاني سعة 1 لتر بقوة 100 حصان و160 نيوتن.متر من عزم الدوران مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو ناقل CVT سيتوفر لاحقاً.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin