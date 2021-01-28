هيونداي سنتافي 2021 مميزاتها وأسعارها في السعودية Hyundai Santa Fe

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت هيونداي عن سنتافي 2021 هذا الأسبوع بتحديثات منتصف العمر إلى السعودية لدى الوكلاء الناغي والمجدوعي والوعلان، واليوم سنتعرف على أبرز مميزاتها في المملكة.

تصميم ديناميكي محدث

حصلت الأس يو في الكورية على تصميم خارجي محدث، ونبدأ بالمقدمة مع شبك أمامي واسع جديد مع مصابيح نهارية LED منقسمة على شكل T ومصابيح أمامية مدمجة في الشبك، هذا بالإضافة إلى جنوط 20 إنش جديدة بعدد من التصاميم المختلفة، ومصابيح خلفية محدثة بشريط ضوئي خفيف، كما تعتمد السيارة على الجيل الثالث من منصات هيونداي بتحسينات في الأداء والتحكم وصرفية الوقود والسلامة، مع إضافة أنظمة جديدة أكثر تطوراً لامتصاص الصوت والاهتزازات، وازدياد طول وعرض السيارة لتوفير مساحة أوسع في الداخلية.

داخلية واسعة ومريحة

حصلت داخلية سيارة سنتافي الجديدة لعام 2021 على عدد من التحديثات، حيث توفر التصميمات الداخلية الواسعة مع مساحة أكبر للساقين والمساحة الكبيرة في صندوق السيارة كل الراحة التي تحتاجها للحظات أكبر مع عائلتك، وبغض النظر عن حجم عائلتك، أو إذا كنت تحب النزهات، أو لعب الغولف أو التخييم، توفر لك سنتافي ذات الـ 7 ركاب مرونة كاملة مع تكوينات المقاعد المتعددة المتاحة.

مقصورة عملية

حصلت سنتافي 2021 على العديد من التقنيات المميزة فنرى شاشة نظام ترفيهي لمسية قياس 10.25 بوصة، وعدادات رقمية 12.3 بوصة التي تم وضعها بشكل مثالي وسهل القراءة، معلومات هامة للسائق مثل: حالة ميزات السلامة النشطة، والنطاق المتبقي وكمية استهلاك الوقود، وتعليمات الملاحة، ودرجة الحرارة الخارجية والمزيد، وتوفر شاشة العرض الأمامية معلومات مباشرة ومناسبة على الزجاج الأمامي، كما تتيح لك ميزة الشحن اللاسلكي شحن هاتفك بكل سهولة، ومع نظام وحدة التحكم في المقاعد، بالإضافة إلى نظام الباب الخلفي الذكي.

مستويات متقدمة من الأمان

تمتلك سنتافي الجديدة تقنيات متطورة عديدة للحفاظ على سلامتك والتي تتضمن:

مساعد تجنب الاصطدام الأمامي

نظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي

نظام مساعد تجنب التصادم في المناطق العمياء

مساعد الحفاظ على المسار

التحكم الذكي في السرعة مع ميزة التوقف والإيقاف

مساعد الشعاع العالي

6 وسادات هوائية أمامية وجانبية وستائر هوائية حماية واسعة عند حصول اصطدام

نظام المساعدة على الخروج الآمن

نظام تحذير إنتباه السائق

شاشة عرض المحيط

أداء مميز للرحلات الطويلة

تتاح هيونداي سنتافي 2021 بثلاثة خيارات من المحركات هم:

محرك البنزين MPI 2.5 بقوة قصوى تبلغ 180 حصان وعزم أقصى يبلغ 240 نيوتن.متر.

محرك البنزين أم بي أي 3.5 بقوة قصوى تبلغ 272 حصان وعزم أقصى يبلغ 335 نيوتن.متر

محرك ديزل سي آر دي أي 2.2 بقوة قصوى تصل إلى 202 حصان وعزم أقصى يبلغ 440 نيوتن.متر

تصل جميعها بناقل سرعة إما بـ 6 أو 8 سرعات أوتوماتيكي أو يدوي ذو 6 سرعات مع نظام الدفع الرباعي

الفئات والأسعار شامل ضريبة 15%