جينيسيس كروس أوفر الكهربائية تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل جينيسيس على تطوير سيارة كروس أوفر كهربائية بالكامل، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لها أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة لإخفاء جميع ملامحها.

في المقدمة، لم يُحفي التمويه حصولها على واجهة مستديرة مثل موديلات جينيسيس الأخرى، مع مصابيح أمامية من المحتمل أفقية، ومن المحتمل أن تكون هذه الثقوب الدائرية يوجد داخلها مستشعرات أنظمة مساعدة السائق.

ومن الجانب، يمنح السقف المنحني لأسفل، وخط النافذة المنحني للأعلى، شكل الدمعة، وبقية ألواح السيارة لا تزال مغطاة، في حين تتميز الجنوط بتصميم جذاب، وفي يُمكنك رؤية المصابيح الخلفية المنقسمة أفقياً، وخلاف ذلك، يحتفظ المطورون بهذا القسم من السيارة أسفل تمويهات كثيفة.

تؤكد جينيسيس أن هذه الكروس أوفر الكهربائية ستنطلق لأول مرة في 2021، مع المنصة الكهربائية العالمية من هيونداي وكيا، والتي تدعم بطاريات توفر مدى يصل إلى 500 كم، بالإضافة لنظام إعادة شحن البطارية يُعطيها 100 كم من المدى في خمس دقائق شحن، في حين يُمكن أن تولد المحركات حتى 600 حصان.

وفي الختام، يُذكر أن مجموعة هيونداي تعتزم تقديم 23 سيارة كهربائية بحلول 2025، بما في ذلك نسخة كهربائية بالكامل من جينيسيس G80، وستستخدم العديد من هذه الطرازات منصة E-GMP، في حين أن أول سياراتها الكهربائية القادمة هي هيونداي ايونيك 5 القادمة قريباً.

