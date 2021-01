نيسان تنوي التوقف عن صناعة سيارات البنزين والديزل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – السيارات الكهربائية هي المستقبل، فبعد عامين قد تتفوق مبيعات السيارات الكهربائية على مبيعات سيارات الديزل، وتتوجه الكثير من الشركات نحو الكهرباء بشكل متزايد، ومن جانبها، أعلنت نيسان أن جميع طرازاتها في أسواقها الرئيسية ستكون مكهربة بحلول 2030، حيث تهدف نيسان لأن تُصبح خالية تماماً من الانبعاثات بحلول 2050.

السؤال الآن، ما هي أسواقها الرئيسية؟ اليابان والصين وأمريكا وأوروبا، وستحذو الأسواق الأخرى حذوها بعد ذلك بوقت قصير حتى تحقق الشركة اليابانية أهدافها، لكن ماذا عن دول العالم الثالث والتي قد لا تمتلك البنية التحتية لدعم السيارات المكهربة بحلول هذا الوقت؟ لا نعلم خطة نيسان بهذا الشأن حتى الآن، لكن جزءً كبيراً من مبيعات نيسان قد تكون في خطر.

بالطبع هذه الخطوة تعد خطوة مميزة من نيسان، فعلى سبيل المثال، تيسلا الآن هي صانعة السيارات الأعلى قيمة في العالم بالرغم من أحجام المبيعات المنخفضة بشكل كبير، لذا إذا وضعت نيسان قدمها في قطاع السيارات الكهربائية بالأسواق الرئيسية فسيعود ذلك بفائدة كبيرة على قيمتها السوقية بلا شك.

نتيجة لهذه الخطة، فإن نيسان ليف الآن أصبحت أكثر أهمية لنيسان من جي تي آر، ونحن نتوقع ان تقوم الشركة بتطوير سيارة رياضية كهربائية أو هجينة قريباً، كما ذكرت نيسان أنها تسعى وراء ابتكارات البطاريات مثل بطاريات الحالة الصلبة، وتقنية e-POWER الهجينة، لذا لا شك في أن نيسان ستتحول في المستقبل لشركة سيارات كهربائية ذات شأن وحضور قوي.

