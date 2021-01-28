لادا نيفا تظهر بتصميم توقعي جديد لأول مرة بعد 50 عاماً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في وقت سابق من هذا الشهر، شوقت لادا للجيل القادم من نيفا، والمقرر تدشينه في 2024، وها هي أولى المحاولات لتخمين ما قد يكون شكل السيارة عند تدشينها تظهر، حيث كشف مصمموا Kolesa.ru عن تصميم تخيلي جديد للسيارة.

كان الهدف بسيطاً عندما بدأ المصمم العمل على هذه الصور التخيلية، وهو تحويل الإعلان التشويقي الرسمي إلى نموذج إنتاجي بتصميم خفيف، واتصال أفضل، وكانت النتيجة مميزة كما تُظهر الصور.

سيتم إطلاق هذه السيارة الجديدة في عام 2024 كبديل لـ نيفا ترافيل الذي تم تحديثها مؤخراً، وهو الإصدار المدني من هذا الطراز، في حين تُباع السيارة الأكثر تركيزاً على الطرق الوعرة، والمعروفة في الأساس باسم نيفا تحت لقب نيفا ليجند.

تُشير الشائعات إلى أن نيفا الجديدة ستستند إلى منصة CMF-B المستخدمة في عدد من طرازات تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، ويعني الارتباط الاعمق بين لادا وداسيا أنه سيكون هناك الكثير من التقنيات المشتركة بين شركتي صناعة السيارات، ومن بينها محرك رينو سعة 1.3 لتر توربو.

وفي الختام، تقول الشائعات أن نيفا 2024 ستحصل بشكل قياسي على محرك 1.8 لتر بتنفس طبيعي وناقل حركة يدوي بست سرعات، واختيارياً سيتوفر المحرك 1.3 لتر توربو المذكور آنفاً مقترناً بناقل حركة CVT، ونظام دفع كُلي.