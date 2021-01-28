بالصور.. تدريبات مصرية يونانية في البحر المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت القوات المصرية واليونانية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بحسب بيان للجيش المصري، نشره المتحدث العسكري.

وقال الجيش المصري، الخميس، في بيان له، إن التدريب تم باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا"، والسفينة الحربية اليونانية (HS HYDRA F-452) عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية.



وأضاف البيان، أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، والتي تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلا على دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

التدريبات البحرية المصرية اليونانية ليست الأولى، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذت وحدات مصرية ويونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء عودة الوحدات البحرية المصرية التي شاركت في تدريب "جسر الصداقة -3".





وبحسب بيان للجيش المصري حينها، فقد نفذت الوحدات عددا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعددا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

وقام الجيش المصري بتنفيذ المناورات بعد عبوره من مضيق البوسفور الذي تتحكم فيه تركيا، حيث تتطلب عملية مروره إلى البحر الأسود أو خروجه منها الدخول إلى مضيق البوسفور.



