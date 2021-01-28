كيف تشتري إطار سيارة جديد كليا؟.. إليك نصائح ذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتمد عملية شراء اطارات جديدة للسيارة على عدة عوامل رئيسية، يتم على أساسها اختيار الإطار، وتتلخص في 4 عوامل.

وقدم موقع "كار أند درايفر" ضمن هذا التقرير، إرشادات للطريقة الأنسب التي يمكن بها اختيار الإطارات المناسبة لسيارتك، والتي تتوقف على أولا، ما هو نوع الإطارات التي تحتاجه للسيارة.



وثانيا، تكلفة الإطارات التي يمكن للسائق تحملها، وثالثا، استبدال الإطار بنوع مطابق أو استخدام إطار أكثر حداثة وأعلى كفاءة من الإطار المستبدل.



في البداية، فيما يخص الاختيار، قال الموقع أن الإطارات التقليدية للسيارات تنقسم لثلاث انواع، اطارات مجهزة لكافة المواسم، وإطارات مجهزة للصيف والعمل بحرارة مرتفعة، وإطارات مجهزة للشتاء.

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وعند اختيارك لإطارات تناسب كافة المواسم، نصح الموقع بهذه الأنواع الأربعة من الإطارات، الأول من ماركة Michelin X-Ice Xi3 – Winter، بتكلفة 127.94 دولار، والثاني من ماركة Michelin Pilot Sport A/S 3+، بتكلفة 146.99 دولار، والثالث من ماركة Bridgestone Potenza Pole Position، بتكلفة 75.23 دولار، والرابع من ماركة Goodyear Eagle F1 Asymmetric A/S، بتكلفة 222 دولار.

وفيما يخص الإطارات المناسبة لموسم الصيف، نصح الموقع بأربعة ماركات إطارات من هذه الفئة، ومنها إطارات من ماركة Michelin Pilot Sport 4S – Summer، بتكلفة 235.99 دولار، وإطارات من ماركة Dunlop Direzza ZII Star Spec، بتكلفة 81 دولار، وإطارات من ماركة Continental ExtremeContact Sport، بتكلفة 185.99 دولار، وإطارات من ماركة Goodyear Eagle F1 Asymmetric، بتكلفة 256.99 دولار.

وفيما يخص الإطارات المجهزة للشتاء، نصح الموقع بأربعة اختيارات، تشمل إطارات من ماركة Michelin X-Ice Xi3، بتكلفة 198.37 دولار، وإطارات من ماركة Dunlop Winter Maxx WM02 – Studless، بتكلفة 137.34 دولار، وإطارات من ماركة Nokian Hakkapeliitta R3 – Studless، بتكلفة 215 دولار، وإطارات من ماركة Michelin Pilot Alpin PA4 – Studless، بتكلفة 269.72 دولار.

فيما يخص استبدال الإطارات بأخرى مطابقة، أو الاستعانة بإطارات جديدة كليا تكن أكثر كفاءة، فإن القرار الأول أكثر سهولة، ويمكن عبر موقع Tire Rack، المقارنة بين أنواع الإطارات للوصول لأنسب نوع للسيارة.

في حين أن عملية اختيار إطارات أعلى في القدرات عن بديلتها، في أكثر تعقيدا، وتتعلق بمقدار التحديثات التي يرغب السائق في أن تتوفر بإطاراته، ومنها اختيار إطارات مجهزة للقيادة على أداء عالي، ويتطلب هذا القرار الحرص على تطابق الإطارات مع قياس الإطارات الداخلية للسيارة.