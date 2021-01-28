موجز الخليج 365 للسيارات.. تويوتا تعتلي العرش وقائمة وحوش السرعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تفوقت شركة تويوتا موتور اليابانية على نظيرتها الألمانية فولكسفاجن لتصبح أكبر بائع سيارات في العالم.

تحظى كل ماركة بارزة في صناعة السيارات بطراز تنافس به ضمن الفئات الرياضية القوية عالية الأداء.

إليكم أهم مواصفات ومميزات هيونداي توسان 2021 الكروس المدمجة ونستعرض أسعارها في مصر والسعودية.

يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحلال مركبات كهربائية مصنعة في بلاده بدلاً من الأسطول الحكومي من السيارات العاملة بمحركات تقليدية.

تعزز ماركة فولفو أسطولها للسيارات المطروحة لعام 2021 والتابعة لفئة كروس أوفر الفارهة متوسطة الحجم، بطرحها لنسخة جديدة من طراز XC90.

أعلن إيان وورهورست صاحب مشروع تطوير أسرع سيارة في العالم عن طرح سيارته "الصاروخية" للبيع، بالإضافة للشركة المطورة.

