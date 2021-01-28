قائمة أسرع السيارات المتوفرة حاليا بالأسوق.. وحش "بوجاتي" يتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى كل ماركة بارزة في صناعة السيارات بطراز تنافس به ضمن الفئات الرياضية القوية عالية الأداء.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أقوى السيارات الرياضية التي تقدمها كل شركات السيارات، التي تتوفر للبيع حاليا بالأسواق.

من ماركة ألفا روميو، ضمت القائمة طراز Giulia Quadrifoglio، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة، بسرعة قصوى تصل لـ191 ميل في الساعة.







ومن ماركة أستون مارتن، ضمت القائمة طراز DBS Superleggera، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة، بسرعة قصوى تصل لـ211 ميل في الساعة.





ومن ماركة أودي، ضمت القائمة طراز R8 V10 Performance ، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة حاليا للأسواق، بسرعة قصوى تصل لـ205 ميل في الساعة.





ومن ماركة بينتلي، ضمت القائمة طراز Continental GT ، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة حاليا للأسواق، بسرعة قصوى تصل لـ207 ميل في الساعة.





ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة طراز M5 Competition، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة حاليا للأسواق، بسرعة قصوى تصل لـ189 ميل في الساعة.





ومن ماركة بوجاتي، ضمت القائمة طراز Chiron، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة حاليا للأسواق، بسرعة قصوى تصل لـ305 ميل في الساعة.





ومن ماركة كاديلاك، ضمت القائمة طراز CT5-V ، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة حاليا للأسواق، بسرعة قصوى تصل لـ168 ميل في الساعة.





ومن ماركة شيفروليه، ضمت القائمة طراز Corvette C8، هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة حاليا للأسواق، بسرعة قصوى تصل لـ194 ميل في الساعة.





اختتم الموقع القائمة بماركة فيراري الإيطالية ويمثلها طراز SF90 Stradale هو أقوى طراز رياضي تطرحه الماركة حاليا للأسواق، بسرعة قصوى تصل لـ211 ميل في الساعة.



