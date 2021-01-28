تويوتا تتفوق على فولكس واجن كأكثر شركة سيارات مبيعاً في 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفوقت شركة تويوتا على فولكس واجن في مبيعات السيارات العام الماضي، حيث استعادت مركز الصدارة كالأكثر بيعاً للسيارات لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث أثر تراجع الطلب على السيارات بسبب فيروس كورونا بشكل أكبر على منافستها الألمانية.

تقول تويوتا أن مبيعاتها العالمية على مستوى المجموعة ككل تراجعت بنسبة 11.3% إلى 9.528 مليون سيارة في 2020، في حين انخفضت مبيعات فولكس واجن بنسبة 15.2% إلى 9.305 مليون سيارة.

بالتأكيد سبب تراجع المبيعات كان بسبب انتشار فيروس كورونا الذي منع المشترين من زيارة المعارض وأجبر الشركات على خفض الإنتاج أو إيقافه في الكثير من مصانعها، ومع ذلك، فقد نجحت تويوتا في التغلب على تداعيات الوباء بشكل أفضل، وذلك بفضل سوقها المحلية اليابان والمنطقة الآسيوية بشكل عام، والتي كانت أقل تأثراً بتفشي الفيروس من أوروبا وأمريكا.

قالت متحدثة باسم تويوتا: “تركيزنا ليس على تصنيفنا، ولكن على خدمة عملائنا”، ومع انتعاش الطلب على السيارات، لا سيما في الصين، تتدافع تويوتا وفولكس واجن وشركات أخرى للاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، حيث قالت تويوتا أن نسبة السيارات الكهربائية التي باعتها العام الماضي نمت إلى 23% من إجمالي المبيعات مقارنة بـ 20% في 2019.