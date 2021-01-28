تيسلا موديل S تنطلق بداخلية محدثة ومدى 837 كيلومتر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تيسلا النقاب عن موديل S المحدثة، والتي حصلت على مصد أمامي جديد مع منافذ هواء مختلفة قليلاً، ومشتت هواء خلفي معدل، وجنوط بتصميم جديد مقاس 19 و21 بوصة، مع زخارف خارجية سوداء، ويظل اللون الأبيض هو الخيار الوحيد بدون تكاليف إضافية.

المقصورة هي نجم هذا العرض، حيث تمت إعادة تصميمها بالكامل، فقد حصلت على شاشة مركزية مقاس 17 بوصة تقول تيسلا أنها في الأساس شاشة ألعاب مزودة بمعالج بقوة 10 تيرافلوب وتُظهر الصور أنها تُشغل لعبة RPG الخيالية الشهيرة Witcher 3، مع شاشة أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة أمام السائق.

كما حصلت السيارة على عجلة قيادة جديدة تبدو وكأنها مستوحاة من أفلام Star Wars، ويُمكن التحكم في إشارات الانعطاف والمصابيح والأمور الأخرى عن طريق أزرار لمسية على العجلة، كما تتميز بلمسات من ألياف الكربون وزخارف خشبية داخل السيارة، مع مساحات تخزين أكبر وأجمل، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي متعدد الأجهزة.

في حين تبدو المقاعد الخلفية أكثر أناقة وتحتوي على مسند ذراع جديد قابل للطي مع حاملات أكواب، مع نظام ترفيهي خلفي بشاشة مقاس 8 بوصة توفر نفس وظائف الشاشة الرئيسية، كما أنها تعمل مع وحدات التحكم في الألعاب اللاسلكية، بالإضافة إلى نظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق، ونظام صوتي يضم 22 مكبر صوت، ومقاعد مدفأة، مع مقاعد أمامية جيدة التهوية، وإضاءة محيطة، وسقف زجاجي قياسي، وتظل الألوان الأبيض والأسود والبيج هي خيارات الألوان الداخلية الوحيدة المُتاحة.

نصل إلى القوة، حيث تتوفر تيسلا موديل S بثلاثة فئات، الأولى Long Range بسعر 79,990 دولار (300,000 ريال) ويحصل على محركين ونظام دفع كُلي ويتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.1 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س، ونطاق 663 كم لكل شحنة، ثم تأتي فئة بلايد بسعر 119,990 دولار (450,000 ريال) مع ثلاثة محركات وتوجيه لعزم الدوران، وتأتي بقوة 1,020 حصان، وتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 1.99 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 322 كم/س، ونطاقها 628 كم.

ثم هُناك الفئة الأعلى وهي بلايد بلس بسعر 139,990 دولار (525,000 ريال) بقوة أكبر من 1,100 حصان وتسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثانيتين، وتقطع مسافة الربع ميل في أقل من 9 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س، مع نطاق يزيد عن 837 كم، وتقول تيسلا أن هذه الفئة ستُصبح الأفضل في الديناميكية الهوائية في العالم.

وفي الختام، تتوفر السيارة بشكل اختياري بحزمة أنظمة مساعدة السائق Full Self-Driving من تيسلا، والتي تُكلف 10,000 دولار (37,500 ريال)، في حين يتوفر السائق الآلي الأساسي في تيسلا قياسياً، وتقول تيسلا أن عمليات التسليم لفئات Long Range وبلايد ستبدأ في مارس، وستتوفر فئة بلايد بلس في الأسواق في أواخر عام 2021.