تويوتا تزيح فولكسفاجن وتصبح أكبر بائع سيارات في العالم‭

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوقت شركة تويوتا موتور اليابانية على نظيرتها الألمانية فولكسفاجن لتصبح أكبر بائع سيارات في العالم.

ووفقا لمبيعات السيارات في 2020، استعادت تويوتا مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم لأول مرة خلال خمسة أعوام.



وجاء ذلك بعد أن عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية فولكسفاجن بشدة.

وقالت تويوتا، الخميس، إن مبيعات المجموعة على مستوى العالم تراجعت 11.3% إلى 9.528 مليون سيارة في 2020.

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يأتي التراجع مقارنة مع انخفاض بنسبة 15.2% في مبيعات فولكسفاجن إلى 9.305 مليون سيارة.



وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس كورونا التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.

لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام.

وكانت الأسواق الآسيوية أقل تضررا من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الشركة "لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا".