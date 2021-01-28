"قيلولة جونسون" توقظ جدلا في بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون "لا يأخذ قيلولة قصيرة يوميا أثناء عمله".

وأضاف جوف، ردا على سؤال من إذاعة "إل.بي.سي" عما إذا كان جونسون يغفو خلال ساعات العمل، قائلا: "إنه يعمل بجد بشكل لا يصدق خلال اليوم".

وتابع: "ليس لدي علم بأنه يفعل ذلك.. لا أعتقد أن هذه القصص صحيحة، كل ما رأيته من رئيس الوزراء هو أنه يعمل طوال اليوم بجد واجتهاد".

واستطرد: "لا أعرف من أين أتت هذه القصة. رئيس الوزراء، مثلنا جميعا، يركز على مدار الساعة على هزيمة هذا الفيروس (كورونا)".