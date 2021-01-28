أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض المعدن الثمين عالميا وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن أغلب الذهب المتداول في المملكة يتم استيراده من إيطاليا أو الهند والذي يتميز بجودته العالية ونقاء خاماته.



وتأثرت أسعار الذهب في السعودية خلال الساعات الأخيرة بالتراجع العالمي لأسعار المعدن الأصفر، وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222.32 ريال (59.29 دولار)، مقابل 222.98 ريال (59.44 دولار) في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 194.53 ريال (51.88 دولار)، مقابل 195.11 ريال (52.01 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.74 ريال (44.46 دولار)، وسجل سعر عيار 14 نحو 129.69 ريال (34.58 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 111.16 ريال (29.64 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة نحو 6918.75 ريال (1845 دولارا)، مقابل 6937.20 ريال (1849.23 دولار) أمس الأربعاء.

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1556.26 ريال (415 دولارا)، مقابل 1560.88 ريال (416.10 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

الذهب ينزل لقاع أسبوع

عالميا، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع ختام تعاملات الأربعاء.

وبحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1843.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ 18 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.90 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير إستراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو، "قبيل بيان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، ترى الأسهم متراجعة والدولار ينتعش بعض الشيء،" وهو ما يضغط على سوق الذهب.

انتعش الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين من حملة العملات الأخرى.