فولفو XC90 لعام 2021.. سيارة فارهة بقدرات تقنية فريدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز ماركة فولفو أسطولها للسيارات المطروحة لعام 2021 والتابعة لفئة كروس أوفر الفارهة متوسطة الحجم، بطرحها لنسخة جديدة من طراز XC90.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، تشمل الكشف عن قوة محركه، والفئات التي يتوفر بها للبيع وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



تطرح كافة فئات طراز فولفو XC90 بقدرات تقنية جديدة للمرة الأولى، من ضمنها أجهزة استشعار تساعد السائق للركن بسلاسة، وكشافات أمامية LED، ووصلات USB-C.





الأسعار

يتوفر من الطراز 4 فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر باسم Momentum وتطرح بتكلفة 49,995 ألف دولار، والفئة التي تليها تتوفر باسم R-Design وتطرح بتكلفة 56,595 ألف دولار، ثم فئة Inscription التي تطرح بتكلفة 64,245 ألف دولار، وأعلى فئة تطرح من طراز فولفو XC90 هي فئة Recharge Inscription Expression، التي توفرها الشركة السويدية بتكلفة 64,445 ألف دولار.

المحرك

ويحظى الطراز بثلاث خيارات على مستوى المحرك، الخيار الأول محرك T5 بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 250 حصان، والخيار الثاني محرك فئة T6 ينتج قوة 316 حصان بسعة 2.0 لتر، والخيار الثالث محرك هجين فئة T8 بسعة 2.0 لتر ينتج قوة إجمالية 400 حصان.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 9.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، وتوفير الرؤية للسائق بالمناطق التي يصعب عليه رصدها، مع توفر نظام للحفاظ على المسار.