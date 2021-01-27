مواصفات هيونداي توسان 2021 وأسعارها في مصر والسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إليكم أهم مواصفات ومميزات هيونداي توسان 2021 الكروس المدمجة ونستعرض أسعارها في مصر والسعودية.

هيونداي توسان(Tucson 2021) هي إحدى السيارات الكورية الجديدة كليا، وهي من فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، والتي تتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعلها سيارتك المقبلة، فإليكم مواصفات ومميزات هيونداي توسان وأسعارها في مصر.





مواصفات هيونداي توسان 2021:

يبلغ طول السيارة 4500 مم، والعرض 1865 مم، وارتفاعها 1650 مم. الشنطة الخلفية تبلغ سعتها حوالي 503 لتر، كما أن سعة خزان الوقود 54 لتر، وقاعدة العجلات 2680 مم. مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 180 حصان، وسعة 1600 سي سي تيربو. عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر بناقل حركة سباعي الحركة يعمل اوتوماتيك. تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم /الساعة في حوالي 9 ثوان.

وسائل الأمان:

نظام فرامل ABS مضادة للإنغلاق ,التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP. يتوفر بالسيارة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي. السيارة مزودة بكاميرا في الخلفية، والفئة الأعلى يتوفر بها كاميرا بزاوية 360 درجة. برنامج عند صعود المنحدرات والمرتفعات HDC ،HAC. حساسات ركن خلفية ونظام لمنع الاصطدام الأمامي. نظام لمراقبة السيارة أثناء السير من خلال مراقبة الطريق، والتحذير عند وجود خطر بالشاشة الأمامية. تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto hold .





مميزات سيارة هيونداي Tucson 2021:

مقدمة السيارة بها شبكة أمامية كبيرة مطلية بالكروم مع كشافات أمامية مميزة جدا. التصميم الجانبي للسيارة مختلف حيث أنه يوجد به العديد من الخطوط كما أنه محفور. السقف مائل مما يعطي شكل رياضي للسيارة، والرفارف بارزة للخارج مع وجود سبويلر خلفي. الكشافات الخلفية LED ومتصلة ببعضها بوجود شريط مضيء، وفي الأسفل إكصدام خلفي به كشافات ضباب خلفية.

المميزات الداخلية للسيارة:

جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومرايات جانبية قابلة للطي تعمل بالكهرباء. مزودة بنظام ترفيهي حيث أن هيونداي توسان زودت بشاحن USB، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعومة بنظام تشغيل أوتو، وأندوريد، وآبل كار بلاي. يوجد نظام التعرف على الصوت، كما أنها مزودة بـ 6 مكبرات للصوت تم توزيعها بشكل جيد داخل السيارة. تكييف أوتوماتيك ومقاعد خلفية قابلة للطي، وشنطة السيارة تفتح كهربائيا ونظام للتتبع الملاحي.





أسعار هيونداي توسان 2021 في مصر:

بلغ سعر الفئة الأولى SMART حوالي 435 ألف جنيه مصري. سعر الفئة الثانية SMART PLUS حوالي 465 ألف جنيه مصري. سعر الفئة الثالثة MODERN حوالي 500 ألف جنيه مصري. سعر الفئة الرابعة Advanced حوالي 550 ألف جنيه مصري. سعر الفئة الخامسة premium حوالي 590 ألف جنيه مصري.

أسعار هيونداي توسان 2021 في السعودية: