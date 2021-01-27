فولكسفاجن تعلق على حلم بايدن.. سنحوله إلى واقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحلال مركبات كهربائية مصنعة في بلاده بدلاً من الأسطول الحكومي من السيارات العاملة بمحركات تقليدية.

وأوضح "بايدن" خلال توقيع أمر تنفيذي يدعم شراء المؤسسات الفيدرالية للمنتجات الأمريكية: "الحكومة الفيدرالية تمتلك أيضاً أسطولاً ضخماً من المركبات، سنقوم باستبدالها بسيارات كهربائية نظيفة مصنعة هنا في الولايات المتحدة وبأيدٍ أمريكية".

ورغم ذكره لانحصار المشروع ضمن الصناعات الأمريكية، بادر رئيس مجموعة فولكسفاجن الألمانية بالتطوع، لتكون شركته المحور الأساسي لهذا المشروع الطموح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي.







ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، تغريدة نشرها "هربرت ديس" رئيس مجموعة فولكسفاجن ردا منه على بيان بايدن ذكر بها، "تريد استبدال السيارات الحكومية بأخرى كهربائية؟، قرار رائع وفي توقيت رائع".

وأضاف "مجموعة فولكفساجن مستعدة لإمداد الحكومة الأمريكية بكل ما تحتاجه بهذا المشروع، بحلول 2022 سنبدأ تصنيع طرازنا ID4 محليا بالولايات المتحدة".

ووفق موقع "ذا فيرج"، يسعى بايدن لأن يصبح أسطول السيارات التابع للحكومة الفيدرالية يعمل بالطاقة الكهربائية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الخطوة ستخلق مليون وظيفة في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة.

لكن "بايدن" لم يعلن تفاصيل محددة حول الأجل الزمني للإحلال المقترح أو حجم التمويل الذي تحتاجه العملية.