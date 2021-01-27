كيا تعلن عن نتائج مبيعات سياراتها للربع الرابع 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كيا اليوم عن نتائج مبيعاتها للربع الأخير من عام 2020، حيث سجلت زيادة في الأرباح بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من زيادة الإيرادات، إلا أنه خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، باعت كيا 742,695 سيارة في الأسواق العالمية، بانخفاض طفيف من 742,733 سيارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت المبيعات في كوريا بنسبة 5.2% لتصل إلى 137389 سيارة، بسبب التحديات المستمرة التي يمثلها جائحة فيروس كورونا وتدنى المبيعات، ولكن على الجانب الآخر ارتفعت المبيعات خارج كوريا بنسبة 1.2٪ إلى 605306 سيارة مع انتعاش قوي في الولايات المتحدة والهند.

وبشكل تفصيلي ارتفعت إيرادات كيا بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 59.17 تريليون وون كوري (54 مليون دولار)، وتشكلت هذه الزيادة بشكل مباشر بفضل ارتفاع مبيعات سيارات معينة تحديداً كيا تيلوريد وسورينتو وسيلتوس.

أما بالنسبة لعام 2021، فتستهدف كيا مبيعات عالمية تبلغ 2.92 سيارة، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بحجم المبيعات العالمية لعام 2020، كما ستواصل كيا تعزيز مجموعة منتجاتها بطرز جديدة، بما في ذلك إطلاق أول طراز مخصص للسيارة الكهربائية يعمل بالبطارية.