تعرف على خدمات الصيانة المتنقلة من الوفاق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – الوفاق لصيانة السيارات تقدم حل بسيط وسريع عن طريق خدمة الصيانة المتنقلة للسيارات، وتأتي سيارات الصيانة المتنقلة وهي مجهزة بشكل متكامل من خلال معدات متطورة وفنيين مدربين للصيانة لحل أي مشكلة تواجهها والاستمرار في طريقك بأمان تام.

تتكون خدمة الصيانة المتنقلة من الوفاق من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات، حيث يمكن لأي سائق في حال تعطل سيارته المؤجرة طلب خدمة المساعدة على الطريق عبر تطبيق الوفاق كي تستجيب أقرب سيارة منه بسرعة لحل المشكلة والاستمرار في رحلته بأمان تام.

وتستطيع أن تعتمد على خدمة الصيانة المتنقلة من الوفاق بشكل تام، حيث أن هذي الخدمة مقدمة بالتعاون مع زيوت شل تتضمن الخدمات التالية :

خدمة الصيانة السريعة على ١٢ نقطه في السيارة

خدمة تبديل زيت المحرك

تنظيف السيارة داخلياً مع تعطيرها وتعقيمها

هذا بالإضافة إلى الخدمات الاخرى المتوفرة في مراكز الصيانة والتي تتضمن:

الصيانة الدورية

الإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة

مع توافر مخزون من قطع الغيار

هذا وتأتي خدمة الوفاق لصيانة السيارات لاهتمامها الشديد بتحقيق كافة سبل الأمان والسلامة مع تقديم خدمة مميزة للعملاء عبر تجهيزات متكاملة من معدات متطورة وفنيين مدربين للصيانة لحل أي مشكلة تواجهها والاستمرار في طريقك بأمان تام.

يمكنك طلب خدمة الوفاق لصيانة السيارات عبر ما يلي:

واتساب: اضغط هنا

رقم الجوال: 0540442192

حسابات الوفاق لصيانة السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي:

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