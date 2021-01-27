دليلك لأفضل أنواع إطارات السيارات المجهزة للطرق الوعرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنقسم انواع اطارات الشاحنات والسيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة وتعمل بنظام دفع رباعي، لقسمين، الأول باسم M/T، والثاني هو A/T.

وأوضح موقع "كار أند درايفر"، أن نوع إطارات M/T هو اختصار لكلمة mud-terrain وتعني الإطارات المجهزة لاقتحام التضاريس الموحلة، أو الطرق التي تحتوي على وحل.

أما نوع A/T، فهو اختصار لـ All-Terrain بمعنى الإطارات المجهزة لكافة التضاريس، وهو النوع الأشمل، والذي يستعين به غالبية سائقي السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة.



وقدم الموقع ضمن هذا التقرير المتميز، أفضل أنواع الإطارات التي أقر بكفائتها مصنعي الشاحنات والسيارات المجهزة لاقتحام الطرق الغير ممهدة.

وجمع الموقع قائمة بهذه الإطارات، وتضم Goodyear Wrangler DuraTrac، وهي إطارات تطرح مع شاحنات Ram 1500 Rebel، و Chevrolet Colorado ZR2، و GMC Sierra AT4، وتتوفر للبيع بقيمة سوقية تصل لـ 286.99 دولار.





وإطارات BFGoodrich All-Terrain T/A KO2، وهي إطارات تطرح بها شاحنات Ford F-150 Raptor، و Jeep Wrangler Rubicon، وتتوفر للبيع هذه الإطارات بقيمة سوقية تصل لـ258.64 دولار.





وإطارات Firestone Destination A/T، وهي إطارات تطرح بها شاحنة Jeep Cherokee Trailhawk، وتتوفر للبيع هذه الإطارات بقيمة سوقية تصل لـ191.13 دولار.





وإطارات من ماركة General Grabber APT، وتطرح مع شاحنة Nissan titan XD Pro-4X، وتتوفر للبيع هذه الإطارات بقيمة سوقية تصل لـ221.99 دولار.





وإطارات من ماركة Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure، وتطرح مع شاحنات Jeep Grand Cherokee Trailhawk، و Toyota Tacoma TRD Pro، وتتوفر للبيع هذه الإطارات بقيمة سوقية تصل لـ211.20 دولار.





وإطارات Pirelli Scorpion ATR، وهي ماركة الإطارات التي يطرح بها طراز مرسيدس G550 4x4²، وتتوفر للبيع هذه الإطارات بقيمة سوقية تصل لـ504 دولار.



