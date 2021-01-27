رئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي يحصد جائزة التصميم الكبرى في مهرجان السيارات الدولي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - حصد رئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي، سانغ يوب لي، الجائزة الكبرى للتصميم لمهرجان السيارات الدولي (FAI).

تتوج الجائزة أكثر من 20 عامًا من الخبرة قضاها سانغ بوب لي المهنية في مجال التصميم، بالإضافة إلى مساهماته القيمة في التميز التصميمي لشركة هيونداي.

فاز سانغ بوب لي بالتزكية، حيث حصل على كافة أصوات هيئة تحكيم المهرجان.

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم عن فوز سانغ يوب لي، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي بالجائزة الكبرى للتصميم في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان السيارات الدولي (FAI).

وعبر سانج بوب لي عن سعادته بالجائزة قائلا: “حصولي على الجائزة الكبرى شرف عظيم ومفاجأة سارة على العمل المتواصل من أجل التأسيس لمستقبل أفضل للجميع، ومن أجل أن تحظى هيونداي بالتقدير الذي تستحقه عبر تطوير تصاميم معدة خصيصًا للاحتياجات الجديدة للعملاء وأنماط حياتهم ووقتهم الثمين. وأود أن أشارك هذا التقدير الكبير مع جميع زملائي الذين عملوا معي بجد كعائلة طوال مسيرتي المهنية”.

ونجح لي، منذ انضمامه لشركة هيونداي موتورز في عام 2016، في صياغة استراتيجيات التصميم المبتكرة للشركة، مستفيدًا من أكثر من 20 عامًا من الخبرة الواسعة حصلها من عمله مع العلامات التجارية للسيارات الفاخرة ذات الشهرة العالمية، وتولى منصب رئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي في عام 2018، ومنذ ذلك الحين قاد سانج بوب لي عملية تطوير العديد من المركبات الحائزة على جوائز، بما في ذلك أحدث مفهوم EV لشركة هيونداي “بروفسي- Prophecy’“.

وصرح مسؤول في FAI قائلا: “تختار لجنة تحكيم المهرجان، في كل عام، مصممًا لنيل الجائزة الكبرى للتصميم، وشهد هذا العام تصويت كافة أعضاء اللجنة لصالح سانغ بوب لي تقديرا لعمله الرائع، وبشكل خاص لتصميمه المبتكر لهيونداي بروفسي الذي جمع ما بين الجمال والأناقة والعملية”.

وكشفت شركة هيونداي موتورز عن أحدث طراز من بروفسي الكهربائية EV في شهر مارس الماضي. وجاءت السيارة الجديدة لتجسد هوية التصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness للشركة، وعكست، ككل سيارات هيونداي الحديثة الكيفية التي قد تبدو بها طرازات الشركة المستقبلية. كما حصلت بروفسي على عدد من الجوائز من مختلف مسابقات التصميم العالمية، بما في ذلك جوائز رد دوت لعام 2020، وجوائز 2020 الدولية للتصميم المميز، وجوائز جوود ديزاين لعام 2020.

ويحتفل مهرجان السيارات الدولي (FAI) بستة وثلاثين عاما من العمل كمؤسسة لتصميم السيارات. وتُمنح جائزته الكبرى للتصميم لمصمم أو شركة لاستراتيجيتها العالمية المبتكرة أو لتطويرها تصاميم تتميز بالجمال. ومن بين الفائزين السابقين مصممو سيارات ذي شهرة كبرى مثل إيان كالوم، رئيس التصميم السابق لجاكوار، وبيتر شراير، رئيس إدارة التصميم في مجموعة هيونداي موتور.