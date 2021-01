مصمم سيارة تورس سيتقاعد من فورد وهذا بديله

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قرر مصمم السيارات الشهير، موراي كالوم، أن يتقاعد عن منصبه كرئيس التصميم في فورد، حيث سيغادر الشركة في 1 مايو المقبل، وسيجل أنتوني لو محله في 1 أبريل.

أمضى كالوم 38 عاماً في تصميم السيارات، وبدأ مهمته في كرايسلر بالمملكة المتحدة وفي عام 1988 أصبح مصمماً استشارياً في استوديو التصميم غيا المملوك لفورد، وفي 1995 انتقل للعمل في فورد، حيث شارك في تطوير الجيل الرابع 2000 توروس

وفي عام 2001، تولى كالوم مهام الإشراف على التصميم في مازدا، حيث ركز على إنشاء مظهر أكثر اتساقاً لمُنتجات الشركة، ثم عاد إلى فورد في 2006 ليُصبح رئيساً لقسم تصميم سيارات الرُكاب للعلامة التُجارية بأمريكا الشمالية، وفي عام 2009 أصبح مسؤولاً عن مظهر جميع منتجات فورد ولينكولن بهذه القارة، وفي 2014، أصبح رئيساً لقسم التصميم في فورد على مستوى العالم.

يُذكر أن شقيق موراي كالوم، والذي يُدعى إيان، هو أيضاً مصمم سيارات مشهور، وقد ترك منصبه في جاكوار لاندروفر في 2019، وبدأ على الفور شركته الخاصة.

من جانبه، يشغل أنتوني لو حالياً الذي سيحل محل كالوم، منصب نائب رئيس قسم التصميم الخارجي في رينو، وبدأ مسيرته المهنية في لوتس، وانتقل إلى أودي في 1990 والذي صمم سيارة أودي Avus الاختبارية في الصور أثناء عمله في العلامة الألمانية، ثم إلى مرسيدس بنز في 1993، وساب في 2000، وظل يعمل مع رينو منذ 2010.

