جمس همر SUV ستنطلق رسمياً في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في يوليو الماضي، كشفت جمس عن أول صورة تشويقية لهمر SUV قبل أن تُشوق لها مرة أخرى في نوفمبر، وها نحن نصل إلى يناير 2021 دون الكشف عنها، لكن أخيراً لن نضطر إلى الانتظار طويلاً، حيث ستكشف عنها الشركة في فبراير، بالرغم من أنه قد يكون هناك تأجيل بسيط.

كانت تُفكر الشركة في تدشين همر SUV في مباراة السوبر بول في 7 فبراير، لكننا علمنا أن كل من جمس وبويك لن يكون لديهم إعلان خلال الحدث الرياضي الكبير، ما يعني أن الكشف عنها لن يكون في ذلك اليوم، لكننا على يقين بأن الكشف عنها سيكون في فبراير، حيث قالت جنرال موتورز ذلك لصحيفة ديترويت فري برس.

ومن المتوقع أن تحصل الـ SUV على المواصفات الفنية وهيكل نسخة البيك آب، لكننا نتوقع أيضاً أنها ستكون أرخص قليلاً من سيارات البيك أب، ويُذكر أن أول بيك أب من همر ستصل هذا الربيع كموديل 2022 وهي الإصدار الأول الأعلى بسعر 112,595 دولار (422,000 ريال) ذات نطاق 564 كم، وثلاثة محركات كهربائية بقوة 1,000 حصان، وتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3 ثوان.

وفي خريف 2022 ستنطلق فئة 3X بسعر 99,995 دولار (375,000 ريال) مع ثلاثة محركات كهربائية أيضاً لكن بقوة 800 حصان ونطاق يبلغ 483 كم تقريباً، وفي ربيع 2023، سيتم طرح 2X بسعر 89,995 دولار (337,000 ريال) مع محركين كهربائيين بقوة 625 حصان ونطاق يبلغ 483 كم تقريباً، وفي الختام، ستكشف عن الإصدار الأساسي EV2 في ربيع 2024 بسعر 79,995 دولار (300,000 ريال) بمحركين كهربائيين بقوة 625 حصان، ونطاق قيادة يبلغ 402 كم للشحنة الكاملة.

