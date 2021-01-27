هل السيارات الطائرة جاهزة للطرح في الأسواق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لعقود، أبهرتنا السيارات الطائرة بشتى أنواعها وأشكالها، حيث كشفت العديد من صانعات السيارات حول العالم نماذج لسياراتهم الطائرة في معارض عدة أحدها ما كشفت عنه جنرال موتورز في معرض CES الافتراضي هذا الشهر.

لكن السؤال الآن، هل هي جاهزة بالفعل لأن تبدأ في العمل على نقل البشر جوياً؟ بالطبع حلم المركبات الشخصية التي تنطلق في السماء يسبق سيارات الرُكاب كما نعرفها الآن، حيث تم تسجيل براءة اختراع عربة البخار الجوية في عام 1841، ومنذ ذلك الحين، ونحن ننتظر السيارات الطائرة.

بالطبع أحد أكبر العوائق التي ستجعل بدء عمل السيارات الطائرة قريباً أمراً صعباً، هو اللوائح الصارمة، حيث تتحرك إدارة الطيران الفيدرالية الامريكية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ببطء بشأن اللوائح التنظيمية التي ستفتح الأجواء أمام السيارات الطائرة، وذلك مقارنة مع سرعة التطور الحادث في هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

وقد قال مايك ويتاكر، نائب المدير السابق لإدارة الطيران الفيدرالية، والرئيس العالمي الحالي لقسم التنقل الجوي في المناطق الحضرية بهيونداي، أن هذا النهج الحذر لإدارة الطيران الفيدرالي، وكذلك إحباط مُطوري التقنيات الذين يريدون الوضوح والسرعة للحصول على الموافقات، سيتسبب في أن اللوائح والتقنيات لن تكون جاهزة عند الحاجة للاستعانة بالسيارات الطائرة.

وأضاف أنه يجب على صانعي السيارات الطائرة وإدارة الطيران الفيدرالية مواصلة العمل معاً لجلب هذه التقنيات بأسرع ما يُمكن بأمان، ومن جانبنا نعتقد أن الأمر قد يستغرق سنوات طويلة قبل بدء توفير السيارات الطائرة بشكل تُجاري.