كيا توقف بيع كادينزا وكيه 900 بالولايات المتحدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قررت كيا وقف بيع كل من كادينزا وكيه 900 موديلات 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب مبيعاتها المنخفضة هُناك، وتقول كيا أنهم يقومون بإعادة تنظيم تشكيلة سياراتهم المعروضة بأمريكا لتلبية الطلب المتزايد على سيارات الكروس أوفر والاس يو في.

يبدأ سعر كادينزا من 37,850 دولار (142,000 ريال) مع محرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 294 حصان و343 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي، كما تتمتع بمقصورة فسيحة وراقية مع مقاعد جلدية مدفأة، وشاحن لاسلكي، ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة مزود بنظام ملاحة جي بي اس، كما تتميز السيارة بمجموعة متنوعة من أنظمة مساعدة السائق بشكل قياسي.

على الجانب الآخر، فإن كيه 900 هي السيدان الرائدة في تشكيلة كيا وكانت تتوفر بسعر 59,900 دولار (224,600 ريال) وهو سعر باهظ مقارنة بطرازات الشركة الأخرى، إلا أنها كانت تتميز بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.3 لتر بقوة 370 حصان و510 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع كُلي قياسي.

ونظراً لكونها سيدان فاخرة، فتأتي كيه 900 مجهزة بمقاعد من جلد نابا المبطن، ولمسات خشبية، مع نظام إضاءة محيطي بـ 64 لوناً، ويُمكن أيضاً إضافة بطانة سقف جلدية، ومقاعد خلفية كهربائية مع تدفئة وتهوية بشكل اختياري، وبالنسبة للمبيعات، فقد باعت كيا 305 سيارة كيه 900 فقط في العام الماضي بأمريكا، و390 سيارة فقط في 2019، أما بالنسبة لكادينزا، فقد انخفضت مبيعهاتها بشكل كبير منذ 2017، ففي العام الماضي باعت الشركة 1,265 سيارة فقط بأمريكا.

