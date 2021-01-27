بقدرات تقنية حديثة.. مرسيدس metris تنافس فورد "ترانزيت كونيكت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم ماركة مرسيدس ضمن فئات van لعام 2021، نسخة جديدة من طراز Metris تنافس به موديلات من ماركات أخرى، أبرزها موديل فورد "ترانزيت كونيكت"

واستعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، القدرات التي يطرح بها طراز مرسيدس Metris لعام 2021، بالكشف عن قوة محركه، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



أجرت ماركة مرسيدس تحديثات على نسخة 2021 من طراز Metris، شملت تعزيز قدراته التقنية، بإضافة أنظمة معلومات جديدة كليا لفئات الطراز، مع إضافة أنظمة مساعدة للسائق تعزز قدرات الأمن والحماية.





الأسعار

يتوفر من طراز مرسيدس Metris فئتان للبيع بالأسواق، الفئة الافتتاحية منه تتوفر باسم Cargo Van بتكلفة 34,125 ألف دولار، والفئة الثانية، Passenger Van التي تتوفر بتكلفة 38,335 ألف دولار.

المحرك

تعمل كافة فئات طراز مرسيدس Metris بمحرك موحد، توربيني ذو 4 أسطوانات، ينتج قوة 208 حصان، بعزم دوران 258 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.





التقنيات

يطرح طراز مرسيدس Metris بنسخته الجديدة، بقدرات تقنية، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، بديلة لشاشة المعلومات التي طرحت بها نسخة الطراز من العام السابق، التي وصل حجمها لـ5.8 بوصة.



كما أضافت مرسيدس أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو للمنظومة التقنية للطراز للمرة الأولى بعد أن كانت تفتقد لها انظمة النسخ السابقة من الموديل، مع توفر خاصية راديو جديدة، ونظام ملاحي built-in.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتوفر قيادة أكثر أمانا، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام كاميرا خلفية لرصد المنطقة العمياء التي يعجز السائق عن رصدها، ونظام للحفاظ على المسار.