هيونداي كونا 2021 تعرف على مميزاتها وأسعارها Hyundai Kona

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أتت هيونداي كونا 2021 فيس ليفت إلى المملكة العربية السعودية بتصميم تنافسي ومزايا عديدة، حيث تمنح الخطوط المصقولة الانسيابية لسيارة كونا شكلها العصري وتصميمها الجريء، واليوم سنتعرف على أبرز مميزاتها في السعودية.

تصميم هجومي

تأتي السيارة بتصميم محدّث يشمل الأنوار الأمامية ذات التصميم الثنائي مع مصابيح LED النهارية، مع شبك معدل، أما من الجانب تتدفق الأسطح العضلية إلى كسوة المصد ذات التباين العالي، مما يبرز تصميم سيارة الاس يو في الجريء، كما يتيح لك السقف ذو اللونين والمرايا الخارجية تخصيص تركيبات الألوان لتناسب أسلوبك الشخصي، وتتوفر مع جنوط 17 أو 18 بوصة.

أما من الخلف فنرى الجناح الخلفي على مصباح للفرامل LED مدمج، وتتميز الأضواء الخلفية LED بغطاء يغطي الكسوة التي تحتوي على مؤشر الانعطاف وأضواء الانعكاس، والنتيجة هي شكل رشيق شبابي أكثر.

داخلية مريحة عالية التقنية

حازت الداخلية على تصميم عصري لتحقيق الرفاهية المطلقة، حيث تتوفر بلمسات ألوان مختلفة على فتحة التهوية، وذراع ناقل السرعات، وحلقة زر تشغيل المحرك، والخياطة على المقاعد وعجلة القيادة، كما تقدم سيارة كونا قدرة تخزين كبيرة تصل إلى 361 لتر، كما أنه سهل التعديل حيث يمكنك طي المقاعد الخلفية في ثوانٍ بمجرد لمسة واحدة، ومع المقاعد المطوية المسطحة.

أما عن التقنيات فهناك شاشة لمس بقياس 8 بوصة مزودة بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويمنحكم نظام الصوت الرائع من KRELL تجربة صوتية استثنائية، كما تتوفر بشاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي، وتحتوي سيارة كونا في الكونسول الوسطي على قاعدة شحن لاسلكي للهواتف المحمولة بتقنية Qi لتتمكنوا من شحن هواتفكم المطابقة دون فوضى أسلاك الشحن المزعجة.

أقصى درجات الأمان

وفيما يتعلق بميزات الأمن والسلامة في كونا 2021، فقد عززتها هيونداي بالعديد من أنظمة الأمان المتطورة والتي تتضمن:

نظام التحذير من الإصطدام في المنطقة الغير مرئية

نظام التنبيه من التصادم الخلفي

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام المساعدة لتفادي الاصطدام الأمامي

نظام المحافظة على المسار

نظام تحذير وقوف السيارة الأمامي

كاميرا الرؤية الخلفية

أداء اقتصادي مميز

تأتي كونا مع ثلاثة خيارات للمحركات هم:

محرك بنزين تيربو T-GDI ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر مع 120 حصان و171 نيوتن.متر من عزم الدوران والذي يمتع بتحسين كفاءة استهلاك الوقود بمساعدة توربو المحرك الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً والذي يقلل من خسائر الضخ بالإضافة إلى تحسين استجابة دواسة الوقود وعزم الدوران المنخفض.

محرك بنزين 1.6 T-GDI ذو 4 أسطوانات والمزود بشاحن توربيني يمنحكم بقوة 177 حصان وعزم دوران قدره 265 نيوتن.متر، وهو مناسب لعشاق الأداء والقوة.

محرك ديزل 4 أسطوانات وسعة 1.6 لتر والمزود بشاحن توربيني يمنحكم قوة 136 حصان و 300 نيوتن.متر من عزم الدوران

تتصل المحركات بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات.

الفئات والأسعار شامل ضريبة 15%

تتاح هيونداي كونا 2021 في 7 فئات هم:

فئة سمارت: 89,050 ريال

فئة كمفورت تو تون: 92,845 ريال

فئة كمفورت فتحة سقف: 94,110 ريال

فئة بريميم تو تون: 100,780 ريال

فئة بريميم فتحة سقف 1: 101,010 ريال

فئة بريميم فتحة سقف 2: 102,045 ريال

فئة بريميم ألتيميت فتحة سقف: 114,235 ريال

