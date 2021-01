هيونداي توسان ان لاين 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي رسمياً عن سيارة توسان ان لاين 2022، مع ترقيات تصميمية رياضية تشتمل على شبك أمامي أوسع وأطول من الطراز القياسي، بتصميم على شكل جواهر بارامترية مع حواف تصنع انعكاسات إضافية انعماداً على زاوية النظر إليها.

وتتميز السيارة أيضاً بمصد أمامي رياضي مع نافذة هواء أكبر، وألواح حماية سفلية فضية، ومصابيح أمامية سوداء، مع خط ان لاين على الجانبين مع نوافذ جانبية بحواف سوداء لامعة، وأغطية مرآة باللون الأسود فانتوم، مع جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة بنمط شبكي.

وإذا نظرت إليها من الخلف، ستلاحظ حصولها على جناح خلفي أطول، ومصد خلفي جديد، مع لوحة حماية سفلية مع مشتت هواء مدمج، بالإضافة إلى نظام عادم مزدوج، كما ستتوفر الكروس أوفر الرياضية بسبعة ألوان مختلفة تشتمل على الرمادي الظلي الحصري، مع خمسة خيارات من الألوان مع سقف أسود فانتوم الأنيق.

وبالدخول إلى المقصورة، ستلاحظ ترقياتها الرياضية أيضاً، مع مقاعد جلدية بخياطة متباينة باللون الأحمر، بالإضافة إلى عجلة قيادة N، ودواسات من السبائك المعدنية، وبطانة سقف سوداء.

نصل إلى القوة، حيث قررت هيونداي ترحيل خيارات المحركات دون تغيير، مع الاستغناء عن محرك الديزل الأقل قوة، حيث ستتوفر السيارة بخيارات تتراوح بين محرك الديزل سعة 1.6 لتر بقوة 136 حصان، ومحرك هجين بقوة 265 حصان، إلا أنها ستحصل على نظام تعليق بتحكم إلكتروني، والذي يوفر المزيد من المتعة أثناء القيادة، حيث يستجيب بشكل أسرع وأكثر قوة لحركة السيارة وأوامر التوجيه.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin