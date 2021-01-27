لقيادة آمنة ليلا.. 4 خطوات لتنظيف "فوانيس" السيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظيف "كشافات" فوانيس السيارة من الداخل يحتاج إلى وقت وجهد، بسبب فك إطارها الخارجي وإزالة المصابيح بداخلها، لذلك لا يرغب كثيرون في القيام بذلك.

وتعتبر عملية التنظيف تلك من الخطوات المهمة لأنها تؤثر على الإضاءة حال عدم نظافتها، ما يتسبب في عدم وضوح الرؤية خاصة ليلا.

طريقة تنظيف فوانيس السيارة من الداخل

في الخطوات التالية تعرف على أسهل طريقة لتنظيف "كشافات" السيارة من الداخل وتلميعها.

1-قم بفتح غطاء السيارة وفك مسامير الكشافات وسحب الغطاء ثم ارفع المصابيح بحذر مع فصل الأسلاك الكهربائية.

2-عليك بإزالة عدسة الكشافات الأمامية بالرجوع إلى دليل أجزاء السيارة ثم قم بوضع كمية من الماء الساخن في وعاء مع نوع من المنظفات القوية.

3- عليك وضع قطة من القماش في الخليط وتنظيف الأتربة الموجودة مع الحرص على عدم خدشه.

4- قم بالتجفيف والتلميع باستخدام ملمع الزجاج والمسح برفق.





خطوات تلميع باغات فوانيس السيارات

كما يوجد العديد من الطرق التي تساعدك على تنظيف إطارات الكشافات الخارجية ومنها:

خليط من صودا الخبز والخل ويمكنه التلميع بشكل فعال.

وأيضا من الطرق المميزة وضع كمية كبيرة من معجون الأسنان على الفوانيس الأمامية للسيارة وتجفيفها بقطعة قماش أخرى جافة.