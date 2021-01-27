فحص ضغط هواء إطارات السيارات ضرورة قبل القيادة.. لهذه الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الإطارات، أحد أهم مكونات السيارة، وأكثرها تأثيرا على ثباتها وراحة ركابها، لذلك يجب الحفاظ على ضغط هواء مناسب.

وحث خبراء على أهمية التأكد من مستويات ضغط الهواء في اﻹطارات، لأنه يساعد على زيادة مستويات كفاءة استهلاك الوقود بما يصل إلى 3%، وفي حالة كان ضغط الهواء منخفضا أكثر من اللازم فإن كل انخفاض بمعدل 1 باوند لكل إنش مربع في الضغط يعادل انخفاضا في كفاءة استهلاك الوقود بمقدار 0.2%.

والضغط المنخفض بإطارات السيارات من الأسباب التي تسبب خطورة كبيرة، وعدم مراعاته يؤدي لتلف أسرع للإطارات في حالة القيادة على سرعة فائقة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" مجموعة من النصائح تؤكد ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بمعدل ضغط الهواء في إطارات السيارات.

الانفجار

وحذر الموقع من أن انخفاض الضغط بإطار السيارة قد يدفع الإطار للانفجار، لأنه يؤدي إلى ترهل جوانبه، ومع السرعة الكبيرة التي تسير بها السيارة وما تسببها من ضغط وحرارة، تكون النتيجة في النهاية انفجار الإطار.





الوقود

من العوامل التي تتأثر بانخفاض ضغط الهواء بالإطارات، معدل استهلاك الوقود، الذي يتضرر، نظرا لأن الإطارات منخفضة الضغط تتسبب في مقاومة لسير السيارة، ما يدفع المحرك لاستهلاك قدر أعلى من الوقود لتتمكن السيارة من السير بشكل صحيح.

السيطرة على السيارة



يؤثر ضغط الهواء بالإطارات أيضا على قدرة السائق على السيطرة على السيارة، فيجد السائق صعوبة في الدوران عند المنحنيات أثناء ترهل جوانب الإطار بسبب انخفاض الضغط به.





التكلفة

سبب آخير ضمن قائمة "كار أند درايفر"، دعا لتجنب انخفاض الضغط بإطارات السيارة هو التكلفة المرتفعة لعملية صيانة السيارة بعد السير على إطارات منخفضة الضغط، لما يسببه ذلك من ضغط على الإطارات الداخلية والخارجية للسيارة، ويؤثر على عمر الإطارات الداخلية للسيارة.