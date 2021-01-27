صفقة جديدة.. كيف غيّر تركي آل الشيخ شكل الهلال السوداني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد الهلال السوداني لمواجهة سيمبا التنزاني، اليوم الأربعاء، بحضور جماهيري، في بطولة ودية استعدادا لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الهلال السوداني الذي يسعى للظهور بشكل قوي هذا الموسم، أعلن في الساعات الماضية عن ثاني صفقاته الكبيرة، بدعم المستشار السعودي تركي آل الشيخ.



وكان الهلال السوداني قد منح الرئاسة الفخرية إلى تركي آل الشيخ، في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ توليه منصب الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني، قام تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني بدعم النادي، سواء عن طريق الصفقات أو الأمور اللوجستية الأخرى.

ظهير إنتر ميامي

وأعلن الهلال السوداني، في وقت سابق الثلاثاء، تعاقده رسميا مع الدولي الجامايكي ألفاس باول، قادما من صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وقال النادي السوداني في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن تعاقده يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وتقدم مجلس إدارة النادي بالشكر إلى تركي آل الشيخ، لتكفله بقيمة الصفقة.

ويلعب صاحب الـ "26 عاما" في مركز الظهير الأيمن، كما يجيد اللعب في قلب الدفاع، وبدأ مسيرته في الدوري الجامايكي، قبل أن يلعب في عدة أندية أمريكية آخرها إنتر ميامي، وشارك مع منتخب بلاده في 49 مباراة.





أول لاعب من أوروبا

وكان الهلال السوداني أعلن في وقت سابق وصول البطاقة الدولية للمهاجم السنغالي إبراهيما نداي، الصفقة التي تمت بدعم تركي آل الشيخ، ودفعت النادي ليصبح الأول في السودان الذي ينجح في التعاقد مع لاعب قادم من أوروبا بشكل مباشر.

نداي انضم للفريق قادما من صفوف تشوكاريتشكي الصربي، بعقد لموسمين ونصف بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية وعربية، لتتحول وجهة اللاعب من أوروبا إلى السودان.

وقام الهلال بتسجيل اللاعب في قائمته الأفريقية استعدادا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





بعدها تكفل تركي آل الشيخ بقيمة تعاقد الهلال مع شركة "كابا" الإيطالية لتوريد أطقم المباريات والتدريبات، بحسب بيان للنادي، أعلن فيه أنها المرة الأولى التي يوقع فيها مع علامة تجارية رياضية بطريقة مباشرة.

الهلال أعلن لاحقا أن آل الشيخ أخطر النادي بوصول وفد يتبع شركة إسبانية متخصصة في إضاءة الملاعب الرياضية، وذلك للبدء في عملية مسح شامل لاستاد الهلال والبدء في عملية تجديد الإضاءة، وفقا للمواصفات العالمية التي حددها الاتحادان الدولي والأفريقي لكرة القدم.