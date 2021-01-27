سوبارو فورستر.. حقيبة أكبر وناقل من 7 سرعات في نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعلت شركة سوبارو اليابانية سوق السيارات من فئة SUV المدمجة بطرحها النسخة الجديدة من طراز "فورستر" لعام 2021.

في التقرير التالي، نستعرض معكم عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، تشمل الكشف عن قوة المحرك، والتكلفة الرسمية وعدد الفئات وأبرز الكماليات التي يتوفر بها الطراز.

الجديد بنسخة 2021



أجرت سوبارو تحسينات على نسخة العام الجاري من طراز "فورستر"، تشمل توفير كشافات أمامية LED، مع توفير ناقل سرعة يدوي مزود بـ 7 سرعات، و مساحة أكبر للتخزين بالحقيبة الخلفية.





الأسعار

يتوفر من طراز "فورستر" 5 فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الافتتاحية بتكلفة 25,845 ألف دولار، تليها فئة باسم Premium وبتكلفة 28,845 ألف دولار.

ثم فئة Sport بتكلفة 30,445 ألف دولار، ثم فئة Limited بتكلفة 32,445 ألف دولار، وأعلى فئة باسم Touring تتوفر بتكلفة 35,945 ألف دولار.

المحرك

يطرح طراز سوبارو فورستر بمحرك موحد لكافة فئاته وهو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج قوة 182 حصانا.





التقنيات

ويحظى الطراز بقدرات تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح ما بين 6.5 بوصة و 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات USB للاتصال بالهواتف الذكية، ونظام ملاحي، بالإضافة لخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت "واي فاي"، تدعم شبكة الجيل الرابع.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من المركبات عبر ضبط السرعة، وأيضا كل من نظام للحفاظ على المسار، ونظام التنبيه في حالة خروج السيارة عن المسار.