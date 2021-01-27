تويوتا "ياريس جي آر" بعد التعديل.. أخف وزنا وأكثر رشاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة تومس ريسنج عن تعديل تصميم السيارة تويوتا GR Yaris، وإمدادها بتجهيزات إيروديناميكية شاملة، لتصبح أخف وزنا وأكثر رشاقة.

وينصب اهتمام الشركة اليابانية المتخصصة في تعديل موديلات تويوتا ولكزس على المظهر الخارجي لسيارة الدفع الرباعي الصغيرة، وذلك من خلال تجهيزها بمصدم أمامي جديد مزود بفتحات تهوية أكبر للسماح بدخول كمية أكبر من الهواء إلى مبرد هواء الشحن والمكابح.

كما تنسحب الأطراف الجانبية للفاصل الأمامي على مبيت العجلات إلى أعلى، ويتم تكرار هذه الميزة التصميمية على العتبات الجانبية.

وتمتاز السيارة المعدلة الجديدة بمئزر خلفي جديد مع فتحات تهوية عمودية وناشر هواء قوي، وتظهر نهاية ماسورة العادم البيضاوية في المنتصف، وتأتي السيارة المعدلة مزودة باسبويلر فوق حافة السقف.

وجهزت الشركة اليابانية السيارة المعدلة بنوابض جديدة لنظام التعليق ومخمدات وعجلات مسبوكة بتصميم 18 بوصة مع نظام مكابح مزود بست مكابس.

ولم تطرأ أية تغييرات على الجوانب التقنية للسيارة تويوتا GR Yaris المعدلة، والتي تعتمد على المحرك القياسي نفسه، وهو محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر وبقوة 261 حصان وعزم دوران أقصى 360 نيوتن متر.