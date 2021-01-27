مرسيدس S-class.. المزيد من الرفاهية في نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "بنز" الألمانية نسختها الجديدة لعام 2021 من طراز مرسيدس S-Class بقدرات فائقة معتادة علاوة على المزيد من الرفاهية.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، تشمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات، وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



تعتبر نسخة 2021 من طراز مرسيدس S-Class جيل جديد كليا من هذا الموديل تطرحه الماركة الألمانية برفاهية أكثر وإمكانيات أداء أعلى.





الأسعار

ويتوفر من الطراز 4 فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الافتتاحية من الطراز باسم S500 4Matic وتتوفر بتكلفة 110,850 ألف دولار، تليها S580 4Matic بتكلفة 117,350 ألف دولار.

من بعدها تأتي فئة S560 coupe التي تتوفر بتكلفة تبدأ من 132 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي S560 cabriolet التي تتوفر بتكلفة تبدأ من 140,000 ألف دولار.

المحرك

ويطرح طراز s-class بمختلف فئاته، بخيارين فيما يخص المحرك، الأول توربيني بسعة 3 لترات، ينتج قوة 429 حصانا، والثاني من فئة V8 بسعة 4 لترات ينتج قوة 496 حصانا.





التقنيات

ويتوفر بنسخة 2021 من طراز مرسيدس S-CLASS، منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 12.8 بوصة طراز OLED، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوتي من ماركة Burmester 3D، وتتوفر نسخة أقوى من النظام الصوتي من نفس الماركة Burmester 4D.





الأمن والحماية

وتعزز مرسيدس من قدرات الطراز S-CLASS بنسخته الجديدة، بقدرات الأمن والحماية التي يطرح بها، وتشمل، نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، مع نظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام لضبط السرعة.