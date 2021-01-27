شروط دخول السيارات والدراجات النارية وطائرات الدرون إلى المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جمعية حماية المستهلك عن اشتراطات السماح بدخول السيارات والدراجات النارية وطائرات الدرون إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أوضحت جمعية حماية المستهلك أنه يُسمح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين سنوياً، بينما يحق للمقيم استيراد سيارة واحدة فقط كل 3 سنوات، وكذلك يتطلب إدخال طائرات الدرون فسح من الهيئة العامة للطيران المدني.

وفيما يخص الدراجات النارية، فقد أكدت أنه يشترط لدخولها فاتورة وشهادة منشأ وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا يُسمح دخولها بدون رقم الهيكل، وأضافت الجمعية أنه لا يشترط لإدخالها سنة صنع معينة.